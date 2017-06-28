Экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Бывший солист поп-группы «Иванушки International» Олег Яковлев госпитализирован в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Эту информацию сайту «Звезды» подтвердили супруга певца Кирилла Андреева Лола Андреева и концертный директор коллектива Олег Головко.

Лола Андреева уточнила, что детали произошедшего с Олегом Яковлевым в данный момент выясняются, передает tvzvezda.ru.

«Мне только сегодня Кирилл сказал, что Олег попал в больницу, очень что-то с ним серьезное, он чуть ли не в реанимации. Сейчас будем узнавать, что именно случилось», - сказала она.

Концертный директор «Иванушек» также не смог сообщить подробности госпитализации, добавив, что в настоящее время действующие участники коллектива выясняют, в какой именно больнице находится экс-солист группы, чтобы выехать туда.

Олег Яковлев пришел в группу «Иванушки International» в 1998 году, заменив в ней Игоря Сорина. В составе трио он выступал до 2013 года, после чего начал сольную карьеру.