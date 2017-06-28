Работника игровой комнаты в Москве обвинили в растлении детей

Сотрудника детской игровой комнаты в Москве обвиняют в растлении малолетних детей, сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета.

Следствие считает, что 32-летний мужчина, работающий в одном из торговых центров города, во время игры с мальчиками совершил с ними насильственные действия сексуального характера, передает moslenta.ru.

Обвиняемый арестован. Доказана его причастность к двум преступным эпизодам. Следователи проверяют, имеет ли он отношение к аналогичным преступлениям, совершенным в Москве. Расследование уголовного дела продолжается.