Житель Австралии вживил себе под кожу проездной, и теперь для того чтобы попасть на поезд, ему нужно всего лишь помахать левой рукой, куда был вживлен чип, перед сканером.
Биохакер Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау (да, это его настоящее полное имя) говорит, что проездной вживил ему под кожу мастер по пирсингу. Для этого они обрезали чип от проездного Opal на 6 мм - до 10 мм - и "упаковали" в биосовместимый пластик.
Со слов Мяу-Лудо, теперь у него есть возможности, которыми может похвастаться не каждый.
"Если кто-нибудь украдет мой кошелек, у меня не будет проблем добраться до дома", - говорит биохакер. В левую руку биохакера вживлены еще два чипа, на одном из которых - документы и другая важная информация.
Со слов Мяу-Лудо, иногда сканер не считывает информацию с чипа, поэтому приходится подносить руку к сканеру несколько раз. Но, как отмечает биохакер, такое случается и с обычными проездными картами Opal, передает ВВС.
Мяу-Лудо говорит, что ему интересно будет посмотреть на реакцию сотрудников метро Сиднея, когда они поймут, что его проездной вживлен под кожу.
Представитель департамента транспорта Нового Южного Уэльса сказал австралийской Huffington Post, что власти не поддерживают подобные манипуляции с проездными документами, поскольку они нарушают установленные правила пользования проездными.
"Изменение физических характеристик карты Opal может сказаться на ее надежности", - отметили в департаменте.
Пока не ясно, разрешат ли власти использовать проездной, вживленный под кожу. Не исключено, что проездной Мяу-Лудо могут заблокировать, и тогда все его старания окажутся напрасными.
Комментарии
- СМИ: в российском Будённовске ищут велосипедиста, обливающего кислотой школьниц
- Московским пенсионерам мошенники продали спортпитание на миллионы рублей
- Американская авиакомпания предлагает полюбоваться солнечным затмением с борта самолета
- Двадцатиметровый мост из паутины показали на видео
- В таиландскую деревню направили полицию для защиты от призрака
- Боевой самолет для личных целей: французский генерал оказался втянут в скандал
- Два затонувших корабля XIX века обнаружили в Финском заливе
- Француженка сочеталась посмертным браком с мужчиной, погибшим в "Батаклане"
- Работника игровой комнаты в Москве обвинили в растлении детей
- В Чикаго судят полицейских, покрывавших своего напарника-убийцу
- Будто Помпеи: в Риме сделали удивительную находку при постройке метро
- Первый в мире "город-лес" появится в Китае
- Найден источник вируса Petya
- СМИ: в российском Будённовске ищут велосипедиста, обливающего кислотой школьниц
- Московским пенсионерам мошенники продали спортпитание на миллионы рублей
- Пассажиры устроили коллапс в киевском аэропорту "Борисполь"
- Скандал в ПАСЕ: председателя могут отправить в отставку
- Ребенок из Молдовы утонул в Констанце
- На Тайване нашли семью нестареющих женщин
- Экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул