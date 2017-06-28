Француженка сочеталась посмертным браком с мужчиной, погибшим в "Батаклане"

Француженка сочеталась посмертным браком со своим гражданским мужем, погибшим в ноябре 2015 года в результате теракта в концертном зале "Батаклан" в Париже, передает газета Le Parisien.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов захватили заложников в концертном зале "Батаклан", там погибли порядка 90 человек. Одним из погибших был 39-летний Кристофер, у которого осталась гражданская супруга Катерин и их общая дочь Жюльетт.

"Это (свадьба) было проектом, который мы долго планировали. Вскоре после 13 ноября я решила, что не откажусь от него, что мы поженимся вопреки всему", — приводит газета слова женщины.

Прошение о заключении брака с умершим женщина направила президенту Франции, который дал разрешение на церемонию. Она состоялась в минувшую субботу в департаменте О-де-Сен в центральной части Франции, передает РИА Новости.

Гражданский кодекс Франции предусматривает регистрацию посмертного брака, если на то были серьезные причины (наличие общих детей, долгое сожительство или особые обстоятельства смерти — теракт входит в их число), а также твердое желание усопшего. Разрешение может дать только президент республики своим указом.