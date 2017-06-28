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Два затонувших корабля XIX века обнаружили в Финском заливе
// фото: vodolas.ru
14:11, 28 Jun 2017
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Специалисты Центра подводных исследований РГО (ЦПИ РГО) обследовали акваторию острова Гогланд и обнаружили два затонувших корабля XIX века.

Остров Гогланд расположен в восточной части Финского залива, в 180 километрах к западу от Санкт-Петербурга. Поиск производился с помощью гидроакустического оборудования. Найдены двухмачтовый барк XIX века (полностью развален, остались только стенки и верхняя палуба) и парусное транспортное судно XIX века (предположительно европейская яхта). Объекты лежат на глубине 60 и больше метров. Идентифицировать суда визуально не представляется возможным из-за плохой видимости (меньше метра).

Продолжились работы и на знаковом для команды ЦПИ РГО объекте — парусно-винтовом фрегате "Олег", затонувшем в 1869 году. В прошлый раз специалисты погружались на океанский рейдер в 2013 году. Команде ЦПИ РГО необходимо было понять, как изменился корабль за последние четыре года.

По предварительным результатам осмотра, негативных изменений не обнаружено. Водолазы обследовали судовую церковь, сейчас разрабатывается методика подъема религиозных артефактов, которые сохранились в ней. В этот раз команде ЦПИ РГО удалось дойти до офицерского салона.
В будущем водолазы планируют продолжить работу по поиску, идентификации и сохранению объектов исторического наследия, а также по созданию реестра памятников, находящихся вокруг острова Гогланд, пишет РИА Новости.






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