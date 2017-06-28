Взрыв в жилом доме в Варшаве: сдетонировала боевая граната

В Варшаве на четвертом этаже жилого дома перед одной из квартир в среду утром взорвалась боевая граната. В результате происшествия никто не пострадал, информирует tvn24.pl.

"Граната была найдена утром в пакете на площадке у дверей одной из квартир. На место происшествия вызвали полицию, спасателей и саперов. Во время обезвреживания гранаты она сдетонировала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто из саперов не пострадал.

Из дома и расположенной рядом школы полностью эвакуировали жителей. Также через окно дома при помощи пожарной лестницы эвакуировали жильцов квартиры, перед которой была граната, пишет 112.ua.