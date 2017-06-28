У побережья США появился новый остров

У побережья штата Северная Каролина возник остров необычной формы. Участок земли шириной 300 метров усыпан костями китов, ракушками и обломками кораблекрушений.

Одна из главных природных достопримечательностей штата Северная Каролина — Внешние отмели, 320-километровая полоса узких песчаных барьерных островов. В их состав входят остров Хаттерас и одноименный мыс (Cape Hatteras). Это самая крайняя юго-восточная точка Северной Америки по оси северо-восток — юго-запад.

Акватория мыса Хаттерас крайне динамична. Здесь встречаютсяся два океанских течения: холодное Лабрадорское, направляющееся на юг, и теплое Флоридское (Гольфстрим), направляющееся на север. Их столкновение вызывает сильные завихрения; кораблекрушения в этих неспокойных водах происходили так часто, что область вокруг мыса Хаттерас называют «кладбище Атлантики», пишет nat-geo.ru.

Бурные воды также создают мели из наносного песка, но они никогда не держатся долго — очередное завихрение течений уносит песок обратно в океан. Исключением стал микроостров изогнутой формы длиной около 1,6 километра и шириной 300 метров: появившись в апреле, он до сих пор остается на своем месте. Его поверхность густо усыпана раковинами моллюсков, а также обломками старых кораблей и костями морских обитателей.

Добираться до острова самостоятельно, шагая по мелководью, не стоит: эта область является популярным местом для рыбалки, и на дне лежит много рыболовных крючков. Кроме того, сюда часто приплывают акулы и скаты-хвостоколы. Но это не останавливает желающих посмотреть на новый участок суши: к острову, получившему неофициальное название «Ракушечный» (Shelly Island), приезжает все больше туристов.

Это вполне объяснимо: остров, сформированный морскими течениями и штормами, может исчезнуть в любой момент или, напротив, увеличиться в размерах и слиться со стабильными островами Внешних отмелей.