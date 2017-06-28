Масштабное наводнение в Китае: пострадали более 5 млн человек

В Китйских провинциях, в результате обильных осадков, которые идут с 22 июня, произошли масштабные наводнения, в результате стихийного бедствия пострадали более 5 миллионов человек. Об этом сообщает "Синьхуа".

"Около 2,5 млн. человек пострадали от проливных дождей, идущих с 22 июня в провинциях Хунань /Центральный Китай/ и Цзянси /Восточный Китай/", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что погибли или пропали без вести 13 человек, сообщает 112.ua.

Предварительные данные показывают, что по состоянию на 17:00 27 июня в Хунань от непогоды в 82 уездах пострадали 2 млн. 506,4 тыс. человек, было в экстренном порядке эвакуировано 178,3 тыс. человек, разрушено 3245 помещений, в зоне бедствия оказалось 184,93 тыс. га сельхозугодий.

В провинции Цзянси от ливней пострадало 2,47 млн. человек из 68 уездов, почти 360 тыс. человек было эвакуировано в экстренном порядке. Ущерб нанесен 235 тыс. га сельхозугодий, 2863 помещения обрушились.

Согласно прогнозу, в ближайшие два дня на севере пров. Цзянси ожидаются сильные дожди.

В провинции Чжэцзян в результате наводнения было разрушено 1200 и повреждено 3600 жилых зданий. Ущерб от стихии оценивается в 326 млн долл.

В провинции Гуйчжоу было разрушено и повреждено 600 12 тысяч жилых домов, пострадало 56,3 тысяч га сельхозугодий, урожай на 7,9 тысяч га полностью уничтожен. Ущерб от стихии оценили в 208 млн долл.