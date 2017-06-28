Колумбийский лоукостер решил перевозить пассажиров на «табуретках»

Руководство колумбийской бюджетной авиакомпании VivaColombia задумалось о внедрении в лайнерах так называемых вертикальных сидений для того, чтобы вместить в салон больше пассажиров. Об этом пишет The Telegraph.

Как заявил гендиректор лоукостера Уильям Шо (William Shaw), компания поручила специалистам проработать данный вопрос. «Мы очень заинтересованы в любых способах удешевить путешествия на самолете», — подчеркнул топ-менеджер.

Под вертикальными сиденьями понимаются кресла, похожие на барные табуреты с высокой спинкой. С идеей о создании таких мест для пассажиров ранее выступали представители ряда авиакомпаний и производителей.

В частности, подобную тему затрагивал в 2010 году гендиректор европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири. Бизнесмен даже предлагал отказаться от ремней безопасности в самолетах, утверждая, что они не спасут пассажиров в случае авиакатастрофы.

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) не согласилось с его мнением. В ведомстве также отметили, что перед внедрением «вертикальных сидений» необходимо убедиться в их стопроцентной безопасности, пишет lenta.ru.

Предложение о создании подобного рода кресел впервые выдвинула авиастроительная корпорация Airbus в 2003 году. Итальянский производитель Aviointeriors в 2010-м воплотил эту идею в жизнь, презентовав сиденья SkyRider.

Как заверяли в компании, подобный продукт поможет освободить до 25 процентов площади в салоне самолета. Однако на сегодняшний день такие кресла не используются ни одной авиакомпанией мира.