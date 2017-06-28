Скандал в ПАСЕ: председателя могут отправить в отставку

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали резолюцию, которая позволяет отправить в отставку главу ассамблеи. Как и за что председатель ПАСЕ Педро Аграмунт может лишиться своего кресла, выяснило немецкое издание Deutsche Welle.

Во время утреннего заседания 27 июня, в рамках летней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, депутаты приняли резолюцию "Подотчетность и имплементация принципов надежности Парламентской Ассамблеи", поддержав ее 154 голосами из 197 присутствующих в зале.

За сухим названием этого документа стоит один из самых громких скандалов, когда-либо происходивших в истории Совета Европы. Ведь резолюция вводит в регламент ПАСЕ изменения, позволяющие досрочно отправить в отставку главу ассамблеи на основании недоверия и обвинений в серьезных нарушениях кодекса поведения. До сих пор такая норма в регламенте ассамблеи прописана не была.

Заговорить о процедуре импичмента депутатов ПАСЕ заставили действия 28-го председателя ассамблеи, 65-летнего испанца Педро Аграмунта, входящего в состав фракции "Европейской народной партии" (ЕНП), пишет delfi.lv.