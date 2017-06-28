В столице пройдет традиционный концерт под открытым небом

Традиционный концерт под открытым небом для гостей и жителей Кишинева пройдет в субботу 1 июля в Летнем театре парка Valea Morilor. Организует его посольство Германии в Молдове по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя государствами.

Замглавы посольства Флориан Зайц сообщил, что концерт пройдет под названием "25 лет вместе!" и ознакомит слушателей с молдавской, немецкой и европейской музыкой.



"В этом году концерт пройдет в 16-ый раз, что говорит об открытости посольства к сотрудничеству и развитию культурной жизни. На нем выступит Симфонический оркестр Национальной филармонии под руководством дирижера Михаила Агафица, который исполнит произведения Вагнера, Стырчи, Баха, Генделя и Доги".

Вход на концерт - свободный, передает Инфотаг.