Мужчина на квадроцикле врезался в автомобиль

Авария произошла на трассе М14 Кишинев - Бельцы. Сотрудник правоохранительных органов, управляя квадроциклом, врезался в легковой автомобиль.

Удар был такой силы, что квадроцикл улетел с дороги и перевернулся. Пострадавший полицейский был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Квадроцикл, на котором передвигался сотрудник Пограничной полиции, принадлежит МВД. Полицейский ехал на нем в Вадул-луй-Водэ на выставку, - сообщил глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.

Национальному инспекторату предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и определить виновного, сообщает bloknot-moldova.md.