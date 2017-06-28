В Констанце задержали уроженцев Молдовы

Двое граждан Молдовы (имеющие и второе гражданство Румынии) задержаны в Констанце местными пограничниками с грузом контрабандных сигарет.

Как сообщает Инфотаг, в их автомобиле Opel Vivaro обнаружили тайники, где находились 10 200 пачек сигарет. Их стоимость на рынке соседней страны свыше 102 тыс. леев ($25 тыс.).

Контрабандисты задержаны до выяснения всех обстоятельств, их автомобиль стоимостью в 7 тыс. евро, отправлен на штрафплощадку.