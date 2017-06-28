Пассажиры устроили коллапс в киевском аэропорту "Борисполь"

В среду, 28 июня, в аэропорту "Борисполь" образовались огромные очереди на стойках паспортного контроля. Очевидцы сообщали о том, что огромное количество пассажиров скопилось из-за масштабной кибератаки, которая 27 июня накрыла всю страну. Из-за проблем с сервером, в аэропорту в ручном режиме обновляли табло, аналогично проводили и процесс регистрации пассажиров.

Однако директор аэропорта Евгений Дыхне прояснил ситуацию с очередями. По его словам, они не были связаны с кибератакой и ее последствиями. Виной всему стала задержка рейса в Турцию. "Сегодня в аэропорту вновь тяжелый день. Пассажиры рейса авиакомпании Азур, которые должны были вылетать на Анталию, заблокировали пункты пограничного контроля. Их поведение связано с тем, что авиакомпания по техническим причинам отложила время вылета по предварительным данным до 17. Самолет должен был отправляться ночью в три часа", - написал он.

Также сообщается, что очередей в аэропорту уже нет, а часть пассажиров расселили в гостиницу аэропорта. "При содействие руководства аэропорта "Борисполь" и Госпогранслужбы пункты контроля были разблокированы в течение часа. На данный момент пункты контроля на авиационную безопасность и пограничный контроль работают в нормальном режиме", - добавил Дихне, пишет vesti-ukr.com.

В комментариях некоторые пользователи оправдывали действия пассажиров, напомнили Дихне, что люди решились на подобные меры так, как были "с голодными детьми, которые не ели сутки".