Два раза в одну реку: в Германии нашли дом с облицовкой, как у сгоревшей высотки в Лондоне

Власти немецкого города Вупперталь заявили, что будут эвакуировать людей из высотного дома, так как инспекторы обнаружили, что облицовка у него аналогична той, что была у сгоревшей лондонской высотки Гренфелд Тауэр.

В пожарной службе города заявили, что эвакуацию нужно проводить немедленно, потому что существует явная опасность для жизни и здоровья людей, пишет vesti-ukr.com. Как пишет Deutsche Welle, жители 11-этажного жилого дома будут размещены во временных квартирах и смогут вернуться домой только после того, как облицовка будет заменена на безопасную. Напомним, что в Лондоне ночью 14 июня мощный пожар охватил жилой дом: огнем было охвачено практически все здание со 2-го по 24-й этаж. В результате пожара погибли 79 жильцов. По факту расследования, в Британии нашли множество домов с аналогичной облицовкой.

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