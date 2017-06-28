Участники дорожных аварий будут проходить тест на наркотики

Водители, ставшие участниками аварий, кроме теста на алкоголь, пройдут медицинский осмотр для определения, если они не употребляли наркотики.

В последние месяцы текущего года число лиц, в крови которых обнаружены наркотики и другие психотропные вещества, возрастает, что способствует увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Георгий Рошиор, руководитель отдела медицинской экспертизы для определения степени опьянения и его характера Республиканского наркологического диспансера, заявил, что у водителей, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий, берутся два образца – крови и мочи, чтобы определить, если они употребляли алкоголь или наркотики.

В первой половине текущего года были зарегистрированы 154 водителя в состоянии алкогольного опьянения, а 170 водителей совершили дорожно-транспортные происшествия под воздействием наркотиков. «Следует отметить, что, если алкоголь имеет запах и признаки алкогольной интоксикации сохраняются несколько часов, то в случае употребления наркотиков проявления менее выражены.

Наркотики остаются в крови в течение 2-4 часов, а затем оседают в мышцах и в печени», – пояснил эксперт, отметив, что наркотики потом не могут быть обнаружены в крови, и по этой причине для анализа берется образец мочи, чтобы идентифицировать метаболиты.

Георгий Рошиор сообщил, что Республиканский наркологический диспансер и районные больницы имеют возможность медицинского обследования для определения степени опьянения и его характера. Они имеют экспресс-тесты для выявления алкоголя и наркотиков, а также лабораторное оборудование для определения количествапотребленного алкоголя и / или наркотиков. Эксперт также отметил, что были случаи, когда водители, виновные в дорожно-транспортных происшествиях, видя, что нужно сдать тест на наркотики, отказывались от медицинского освидетельствования.

Среди водителей, тесты которых показатели положительные результаты, есть и таксисты, и водители маршруток. Были зарегистрированы также один водитель троллейбуса и три гражданских служащих, которые употребляли лекарства с подобными эффектами и не имели права садиться за руль в таком состоянии. В настоящее время в отделении есть экспресс-тесты для 12 видов наркотиков, но вскоре будут приобретены тесты, которые позволят выявить 20 видов наркотиков.

По мнению специалистов, эффекты наркотиков различны. Среди них: эйфория, ускоренная речь, беспокойство, спутанность сознания, сонливость, дискомфорт, слабость, беспокойство, которые могут перерасти в депрессию, агрессию и т.д.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования должны обязательно, в случае появления подозрений, привести водителя в ближайшее медицинское учреждение для освидетельствования, в том числе для тестирования на употребление наркотиков или обследования состояния интоксикации, вызванного употреблением наркотиков, психотропных препаратов или лекарств с подобным эффектом, пишет noi.md.