В России построят новый авианосец

ВМФ России запланировал строительство нового авианосца, сообщил журналистам заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук.

"Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки", — сказал Бурсук на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

У ВМФ сегодня есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту. Модернизация корабля начнется в 2018 году. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечают специалисты, сообщает РИА Новости.