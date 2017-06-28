Ученые обнаружили новую угрозу восстановлению озоновой дыры над Антарктидой. По их словам, за последние 10 лет в атмосфере удвоилось количество дихлорметана, летучей жидкости, широко используемой, например, при производстве растворителей краски. Это вещество значительно замедлило процесс восстановления. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
Озоновая дыра над Антарктидой была обнаружена в середине 1980-х годов. Сразу же был разработан Монреальский протокол, призванный защитить озоновый слой. В соответствии с ним многие страны прекратили производить и использовать галогеноалканы – фреон, иодометан и другие. Эти меры остановили рост дыры, и в наши дни она начала понемногу сокращаться. Дихлорметан в список опасных веществ не попал – он распадался в атмосфере всего за несколько месяцев, да и в годы разработки протокола был намного менее распространен, чем сейчас, пишет gazeta.ru.
Известно, что дихлорметан способен разрушать озон, но раньше он не представлял такой опасности, как сегодня. По расчетам ученых, дыра над Антарктидой должна была окончательно затянуться в 2065 году, но дальнейшее воздействие дихлорметана способно сдвинуть сроки еще на 30 лет. Исследователи считают, что дихлорметан тоже следует включить в Монреальский протокол.
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