Американская авиакомпания предлагает полюбоваться солнечным затмением с борта самолета

Американская авиакомпания Alaska Airlines выполнит специальный чартер во время солнечного затмения в августе 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет стартует утром 21 августа из города Портленд в штате Орегон. Он доставит пассажиров в Колумбию — столицу штата Южная Каролина. Таким образом воздушное судно повторит «путь» солнечного затмения, миновав точки, в которых путешественники смогут наблюдать его полную фазу, от тихоокеанского до атлантического побережья США.

Приобрести билеты на этот рейс невозможно, его пассажиром можно стать только по приглашению. Как отметили в Alaska Airlines, чартер организуют для горячих любителей астрономии и солнечных затмений. При этом один человек может попасть на рейс, победив в конкурсе, который авиакомпания запустит в соцсетях 21 июля.

Наблюдать это астрономическое явление в августе лучше всего будет в восьми городах Штатов. Жители большей части территории России затмения не увидят. Его частные фазы можно будет зафиксировать только в ряде населенных пунктов Чукотки, сообщает lenta.ru.