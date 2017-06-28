Rolls-Royce показал новый кабриолет Dawn

Британский автопроизводитель Rolls-Royce подготовил кабриолет Dawn в спецверсии Black Badge.

Официальная презентация машины состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, Великобритания, который пройдет с 29 июня по 2 июля. Серия Black Badge, разработанная для клиентов марки, желавших получить «принципиально иной Rolls-Royce». была впервые представлена в 2016 году моделями Ghost и Wraith, пишет lenta.ru.

Dawn Black Badge выполнен в темном, насыщенном оттенке черного. Каждый из многочисленных слоев краски и лака полируется вручную. Решетка радиатора, накладки на крышку багажника, нижние воздухозаборники, выхлопные трубы покрыты темным хромом.

В отделке интерьера использован композитный углепластик с алюминиевым волокном, применяемый при создании самолетов по технологии Stealth. Мощность развивающего 1500 оборотов в минуту двигателя повышена до 601 лошадиной силы.

Фирма начала принимать заказы на автомобиль, цена пока не сообщается.