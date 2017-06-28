Тысячи жителей нескольких штатов США эвакуировали из-за пожаров

Несколько тысяч человек в американских штатах Аризона, Юта и Калифорния были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает агентство, 1,4 тысячи жителей штата Аризона были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Еще 1,5 тысячи человек были эвакуированы с горнолыжного курорта в штате Юта. На данный момент в штате сгорели 13 домов.

Пожарные намерены в среду потушить пожар в южной части штата Юта, после чего жители смогут вернуться в город Брайан Хед, где находится горнолыжный курорт, сообщает РИА Новости.