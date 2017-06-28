Печальная статистика: Молдова занимает второе место в Европе по количеству убитых женщин

Одно из лидирующих мест в Европе занимает Молдова по числу убитых женщин на душу населения. Это данные Итальянского института исследований. На первом месте по страшному показателю - Латвия, на второй строчке сразу три государства: Молдова, Беларусь и Литва.

В нашей стране на каждые сто тысяч человек приходится по две погибшие от чьих-то рук женщины. В прошлом году в Молдове было 168 убийств. В 48-ми случаях жертвами стали представительницы слабого пола.

"По статистике, большинство убийц - это мужчины, мужья или сожители жертв. Как правило, преступления происходят во время распития алкогольных напитков", - сказала офицер НИР Алина Стахурски.

Один из таких случаев произошел в январе этого года. 50-летний житель села Олишкань, будучи сильно пьяным, жестоко избил сожительницу и нанес ей 16 ударов ножом.

По мнению специалистов, чаще всего на агрессию по отношению к женщине мужчину толкают психологические комплексы.

"Когда человек понимает, что реальность не соответствует ожиданиям, что он не может реализовать свои цели, он чувствует себя неудачником. И поэтому весь негатив он вымещает на слабых", - отметила психолог Елена Ковалева.

Нередко причиной агрессии становится ревность. Именно она стала мотивом преступления, произошедшего тоже в январе этого года в селе Рэзень. 33-летний мужчина подкараулил 20-летнюю девушку на выходе с работы, избил до смерти, а тело бросил в канаву.

За первые пять месяцев этого года в стране произошло 61 убийство. 17 жертв - женщины.







