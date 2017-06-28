Фермеры начали сбор ячменя

Фермеры приступили к уборке ячменя. Из-за жары сбор начали раньше положенного срока. В этом году, полагают аграрии, урожай будет меньше, чем в прошлом.

Георгий Пынзару из села Бэхринешты Флорештского района надеется собрать с гектара пять тонн ячменя. Это почти на полторы тонны меньше, чем в прошлом году. Всего фермер засеял ячменём 300 гектаров земли.

"Уже почти три месяца нет дождя, а когда идёт, то такой, что почва не увлажняется, как надо. Немного спас ситуацию апрельский снег", - сказал фермер Георгий Пынзару.

Работают аграрии в экстремальных условиях. Термометры показывают на солнце почти плюс 40. Спасают лишь современные комбайны.

Через несколько дней приступят к уборке пшеницы. Георгий Пынзару рассчитывает собрать с гектара до восьми тонн урожая. Но это меньше, чем прошлым летом. Из-за сильного зноя страдают и другие сельхозкультуры.

"Из-за жары пропала почти вся свёкла. Все листья должны быть зелёными, а посмотрите, какие они снизу - все сухие. Через час все высохнут", - сказал фермер Валерий Коваль.

Минсельхоз предупреждает фермеров о риске возникновения пожаров. Аграриев призывают вывозить с полей ботву и другие растительные остатки.





