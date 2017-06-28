Апелляционная палата оставила Дорина Киртоакэ под домашним арестом

Апелляционная палата приняла решение по делу об освобождении Дорина Киртоакэ. Градоначальник останется под домашним арестом, несмотря на требования адвокатов.

Мэра столицы обвиняют в торговле влиянием. Он проходит по делу о платных парковках. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, Киртоакэ должен был получить 13% от суммы, предназначенной для реализации проекта. 26% причитались предпринимателю Александру Пинчевскому, еще 13 - главе транспортного управления Игорю Гамрецкому.

В деле фигурирует также вице-мэр Нистор Грозаву.







