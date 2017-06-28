Курильщики спасают птиц: неожиданное открытие орнитологов

Птицам тоже не чужды инновации в ведении домашнего хозяйства. За способом защиты потомства от клещей они обратились к продукту человеческой деятельности — фильтрам от сигарет.

Константин Масиас Гарсиа в Национальном автономном университете Мексике и его коллеги несколько лет наблюдали за городскими птицами городских птиц, а именно за мексиканскими чечевицами. Данные орнитологов намекали, что никотин и другие химические вещества в фильтрах помогают предотвратить проникновение насекомых-вредителей в гнезда этих пернатых, но подтвердить это было сложно, передает Моя планета.

Для этого Масиас Гарсиа и его команда провели экспериментальные наблюдения за 32 гнездами чечевиц. В рамках исследования ученые удаляли уже имевшуюся гнездовую «подкладку» на следующий день после вылупления птенцов, заменяя ее искусственным войлоком.

Затем к 10 гнездам подложили живых клещей, еще к 10 — мертвых, а 12 оставили без насекомых. В результате орнитологи наблюдали, как чечевицы с живыми клещами в гнездах старательно снабжали свое жилище прослойкой из сигаретных фильтров. Пернатые, нашедшие в гнездах мертвых насекомых, на всякий случай тоже приносили несколько фильтров, но не усердствовали.

Оронитологи сделали вывод, что вьюрки используют сигаретные окурки, чтобы вывести паразитов, которые поедают их перья и сосут кровь. Пожалуй, привычка курить не такая уж вредная, если помнить, что курильщик спасает птиц.