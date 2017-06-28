Московским пенсионерам мошенники продали спортпитание на миллионы рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве группу мошенников, которые под видом лекарства от всех болезней продавали пенсионерам спортивное питание. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Члены преступной группы звонили пожилым людям и, представившись сотрудниками медицинских учреждений, сообщали пенсионерам о плохих анализах. После этого мошенники предлагали потерпевшим приобрести дорогостоящие препараты.

«Убедившись в наличии денежных средств у потерпевших, к ним отправляли двух участников группы, которые передавали спортивное питание под видом лекарства от всех болезней, после чего, получив денежные средства, скрывались», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего на данный момент установлена причастность группы к 11 подобным преступлениям на территории российской столицы, передает moslenta.ru. При этом общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила пять миллионов рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 10 подозреваемых — уроженцы Московской и Ростовской областей. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.