СМИ: в российском Будённовске ищут велосипедиста, обливающего кислотой школьниц

В Будённовске (Ставропольский край) расследуют два инцидента с тремя девочками-подростками, которых неизвестные облили кислотой. Как сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона, в Будённовске 20 и 23 июня произошли два аналогичных инцидента.

"Так, 20 июня проезжавший мимо девочки-подростка велосипедист плеснул ей в лицо кислоту. Пострадавшая с ожогами госпитализирована. Через три дня история повторилась, облиты были две девочки — 15 и 16 лет, они также госпитализированы", - сообщил источник.



В настоящее время ведутся поиски хулиганов, которые обливают подростков кислотой. Правоохранители не исключают, что это может быть один и тот же человек, от действий которого пострадали три девочки.



По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». В пресс-службе краевой полиции пояснили, что личность хулигана еще не установлена, уточнив, что за информацию о нападавшем будет выплачено полмиллиона рублей.



Тем временем глава региона Владимир Владимиров сообщил, что он обратился к послу Италии с просьбой организовать одной из пострадавших от нападения 23 июня девочке пластическую операцию в Италии.



Информация об инциденте, который, по данным источника агентства, произошел 20 июня, уточняется. Официального подтверждения данной информации пока нет, отмечает ntv.ru.