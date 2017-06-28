Первый в мире "город-лес" появится в Китае

Летом 2016 года Китай заявил о намерении стать новой экоцивилизацией. Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), к 2020 году четверть площади страны должна быть покрыта лесами.

В документе под названием "Зелёное золото: стратегия и действия экологической цивилизации Китая" специалисты подчеркнули: за последние 30 лет усиленного развития страна добилась экономического роста, перешла к постепенному повышению уровней дохода и жизни, однако окружающая среда и здоровье людей остались на какое-то время без внимания.

И теперь пришло время это исправить. Китай заявил о начале строительства экогорода в городском округе Лючжоу (провинция Гуанси на юге страны). Проектирует "город-лес" знаменитый архитектор Стефано Боэри, чьи так называемые лесные небоскрёбы уже украшают итальянский Милан и швейцарскую Лозанну, передает Вести.ру.

В основе концепции "зелёных" домов лежит экологичность: деревья обеспечивают циркуляцию чистого воздуха внутри домов. Однако проект Форест-сити – нечто более грандиозное: целый город-оазис в стране, которая является одной из первых в мире по уровню загрязнённости воздуха.

Предполагается, что экогород вместит в себя 30 тысяч жителей. По инфраструктуре он ничем не будет отличаться от обычного города: в нём будут жилые дома, офисные здания, гостиницы, больницы, школы – словом, всё как и везде. Однако все здания будут использовать геотермальную энергию, а на крышах домов будут установлены солнечные панели. А зелёные насаждения появятся не только в привычных парках и скверах, но и прямо на фасадах зданий.

По задумке Боэри, в Форест-сити будет порядка 40 тысяч деревьев и почти миллион других растений более чем ста различных видов. Ежегодно такое количество зелени будет поглощать примерно 10 тысяч тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ. При этом количество кислорода, которое должен производить экогород, оценивается в 900 тонн.

Площадь экогорода составит 175 гектаров, а с Лючжоу его будет соединять скоростная железнодорожная линия для электромобилей. Основная задача экогорода – снижение средней температуры воздуха и улучшение его качества, а также создание среды обитания для различных животных и поддержание биоразнообразия в регионе.

Завершение проекта запланировано на 2020 год.

Добавим, что борьба за "зелёное золото" идёт не только в Китае. Так, японские специалисты разработали технологию для озеленения пустынь, а Эквадор в 2015 году побил мировой рекорд по восстановлению лесов.