Будто Помпеи: в Риме сделали удивительную находку при постройке метро

Дом с фрагментами деревянной мебели и пола, построенный в II-III вв н. э., обнаружен в двух шагах от Колизея и недалеко от терм Каракаллы в центре Рима. Древнее жилище по уровню сохранности не уступает домам в Помпеях.

Дом нашли под землей во время подготовительных работ к строительству станции Amba Aradam линии C римского метро. С Помпеями находку роднит и тот факт, что она сохранилась до наших дней благодаря воздействию огня (в данном случае - пожара). Деревянные мебель и пол были обуглены, это не дало им сгнить за 1800 лет, передает Моя планета.

Также в здании обнаружен скелет собаки. Видимо, она находилась у двери, когда была застигнута пожаром. Кроме того, в здании найден фрагмент мозаичного пола.

Для города с почти трехмиллионным населением метро в Риме развито недостаточно. Во многом это объясняется как раз такими ситуациями. При строительстве новых станций, особенно вентиляционных шахт и выходов, регулярно возникают препятствия, связанные с многочисленными археологическими находками.