Авария в столице: такси врезалось в легковой автомобиль

Авария с участием машины такси произошла минувшей ночью в столичном секторе Рышкановка. В такси врезалась легковушка, водитель которой выехал на обгон. В результате аварии пострадал таксист. Его доставили в больницу с переломами.

Водитель легковушки пошёл на обгон, но не справился с управлением и врезался в такси. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля выехали на встречную полосу. У водителя такси диагностировали переломы.

А вот другой водитель не пострадал. Он от комментариев отказался.

Виновному грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.