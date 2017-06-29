Григорию Петренко дали условный срок

К четырём с половиной годам тюрьмы условно приговорили лидера движения "Антифа" Григория Петренко. Он также заплатит десять тысяч леев штрафа. Вердикт вынес столичный суд сектора Рышкановки. Приговор вынесли и другим членам группы Петренко.

Михаил Амерберг и Павел Григорчук также получили по четыре с половиной года тюрьмы условно. Они заплатят до восьми тысяч леев штрафа.

До оглашения окончательного вердикта осуждённые будут находиться под судебным контролем. Петренко с решением не согласен.

"Мы не согласны с приговором. Считаем его незаконным и обязательно опротестуем вердикт в Апелляционной палате", - сказал лидер движения "Антифа" Григорий Петренко.

Обвинение, в свою очередь, настаивало на тюремном заключении и штрафах в 250 тысяч леев. Прокуроры также намерены обжаловать приговор.

"Мы ознакомимся с аргументами судебной инстанции и выскажемся по существу о законности принятого решения. Мы требовали признать ответчиков виновными в преступлениях", - отметил прокурор Ион Брынзэ.

В сентябре 2015 года Григория Петренко и шестерых его соратников задержали во время беспорядков у Генеральной прокуратуры. Они пытались прорваться в здание. При себе у них были цепи и другие металлические предметы.





