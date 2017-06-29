В столичном секторе Чеканы прорвало водопровод

На Чеканах затопило участок улицы Милеску Спэтару и несколько дворов многоэтажек. Там прорвало водопровод. Жильцы близлежащих домов говорят, что обратились в Водоканал, но прибывшие на место ремонтники течь не ликвидировали.

По словам местных жителей, трубу прорвало в среду утром. А приехавшие на место ремонтники проблему так и не решили.

Жильцы близлежащих домов говорят, что это не первая авария на водопроводе.

Люди опасаются, что возмещать потери воды придётся им.

В Водоканале заверяют, что потери воды никак не скажутся на счетах потребителей. По предварительным данным, причина прорыва трубы - её изношенность.





