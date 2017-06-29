Суд приговорил грабителя банка в Страшенах к 11 годам тюремного заключения

11 лет тюрьмы получил мужчина, ограбивший банк в Страшенах. Его также обязали вернуть финансовому учреждению более 140 тысяч леев и возместить причинённый охраннику и кассиру материальный и моральный ущерб.

Напомним, вооруженное нападение на филиал банка в Страшенах произошло в ноябре 2016 года. Тогда пострадал охранник. Нападавший сначала выстрелил в него, а затем четыре раза ударил ломом по голове. В результате мужчина лишился зрения.

Грабитель унёс с собой около 200 тысяч леев.





