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24-летний парень застрелился во время дежурства на миротворческом посту в Приднестровье
12:01, 29 Jun 2017
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В приднестровском регионе застрелился российский военнослужащий. Трагедия произошла минувшим вечером. 24-летний парень покончил с собой во время дежурства на миротворческом посту, расположенном на территории Дубоссарской ГЭС. Он выстрелил в голову из табельного оружия.

Солдат скончался до приезда скорой.

Как сообщил замглавы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, парень свёл счёты с жизнью из-за того, что от него ушла жена. Вчера вечером она сообщила супругу, что подала на развод.

Ведётся следствие.







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    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

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    РАК (22 июня - 23 июля)

    День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

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