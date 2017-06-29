Бывший судья Апелляционного суда сэр Мартин Мур-Бик возглавит процесс общественного расследования пожара в лондонском высотном здании Гренфелл-тауэр.
По данным Би-би-си, сообщение о его назначении будет обнародовано правительством Великобритании в четверг. Известно, что судья Мур-Бик ушел на пенсию в декабре прошлого года, проработав в Апелляционном суде более 20 лет.
Ранее премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что жителей сгоревшего дома будут постоянно информировать о ходе расследования.
Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр на западе Лондона возник в ночь на 14 июня.
По последним данным, в результате в здании погибли по меньшей мере 80 человек. Полиция предупреждает, что число жертв пока не окончательное и по мере опознания останков может измениться.
Причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, по мнению полиции, стало возгорание холодильника в одной из квартир. По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.
В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую многие называли причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.
Следствие предполагает, что во время прошлогоднего ремонта Гренфелл-тауэр компания-подрядчик облицевала здание не огнеупорными, а более дешевыми панелями с легковоспламеняющейся основой из пластика.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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Би-би-си, Сеул