Казначей Ватикана обвинен в развратных действиях в Австралии

Австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщила полиция австралийского штата Виктория.

В полиции уточнили, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом.

Как отмечается, кардинал, проживающий сейчас в Риме, должен будет явиться в суд в Мельбурне 18 июля, сообщает ВВС.

Священник категорически отрицает эти обвинения и намерен защищать свое доброе имя, сообщили в канцелярии архиепископа Сиднейского.

В Австралии специальной комиссией проводится расследование случаев сексуального насилия над детьми и роли католической церкви в сокрытии подобных случаев.

Оно связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который с 1993 по 2013 год уже отбывал наказания за преступления против несовершеннолетних.

По версии следствия, Рисдейл причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в период с 1960-х до 1980-х годов.

В начале 1970-х годов Пелл жил с Рисдейлом в одном доме, и комиссия полагает, что он мог знать о преступлениях последнего, а также мог быть осведомлен о схожих действиях со стороны других знакомых ему священнослужителей.

В феврале Пелл давал показания перед комиссией.

В начале этого года представители католической церкви Австралии заявили, что жертвам сексуального насилия со стороны священников будет выплачена компенсация в размере 213 млн долларов.

Сам кардинал Пелл признал, что церковь совершала "ужасные ошибки", отказываясь верить пострадавшим детям.