Канадские ученые повторно проанализировали изменения в продолжительности жизни людей за последние 50 лет и пришли к выводу, что человечество пока не достигло предела жизни, о чем биологи из США заявляли в прошлом году, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
"Очень трудно предположить, как долго люди будут жить в далеком будущем, если этого предела не существует. Три сотни лет назад многие люди жили крайне недолго по современным меркам. Если бы им кто-то сказал, что однажды их потомки смогут прожить 100 лет, они бы подумали, что мы сошли с ума", — заявил Зигфрид Хекими (Siegfried Hekimi) из университета Макгилла в Монреале (Канада).
Типичная продолжительность человеческой жизни до рождения цивилизации составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в ряде стран мира, и свыше 80 лет — в Японии и других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.
С другой стороны, для многих живых существ есть некий максимальный возраст, при достижении которого большая часть животных умирает от старости. В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре прошлого года американские исследователи заявили, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, и это достаточно скромно по меркам возраста ряда библейских персонажей.
Хекими и его коллеги перепроверили эти выводы, повторно проанализировав статистику по продолжительности жизни самых долгоживущих жителей США, Великобритании, Франции и Японии начиная с 1968 года и заканчивая сегодняшним днем.
Они использовали ту же методику, что и авторы заявлений о существовании предела жизни: их интересовало не количество смертей людей в определенном возрасте, а то, где происходит наиболее заметный спад в числе умерших людей при сравнении данных более ранних и более поздних лет.
Если предела жизни нет, то этот "горб выживания", как называют его ученые, будет плавно и постоянно двигаться в сторону более пожилого возраста. Если же он существует, то данный "горб" остановится на определенной точке и не будет двигаться дальше.
Хекими и его коллеги расширили набор данных и проанализировали его целиком, не разделяя на произвольные сегменты. Анализ показал, что рост и средней, и максимальной продолжительности жизни не останавливался за это время, и американским исследователям удалось обнаружить не предел жизни, а следы флуктуаций в максимальной продолжительности жизни.
К примеру, нечто похожее Хекими и его коллеги обнаружили в самом начале этого временного отрезка, с 1968 по 1980 год, когда максимальная продолжительность жизни тоже оставалась на месте или даже падала, как и в последние два десятилетия. Соответственно, можно говорить, что мы пока не достигли предела жизни или что его не существует в принципе, заключают ученые.
Однако авторы открытия "предела жизни" уже не согласились с выводами Хекими. Они уверены, что их оппоненты используют неправильные методы анализа и некорректно считают, что статистика по максимальной продолжительности жизни подчиняется тем же математическим правилам, что и наборы абсолютно случайных значений. Поэтому, по мнению Яна Вийга (Jan Vijg) и его коллег из университета Нью-Йорка (США), их выводы остаются верными, а критика Хекими — безадресной и некорректной, пишет РИА Новости.
Комментарии
- Будто Помпеи: в Риме сделали удивительную находку при постройке метро
- Курильщики спасают птиц: неожиданное открытие орнитологов
- Назван способ создания регенерирующего сердца
- Ученые: сокращение озоновой дыры над Антарктикой замедлилось
- Физики создали первый искусственный аналог синапса нервных клеток
- Астрономы показали "танец" двух сверхмассивных чёрных дыр
- У побережья США появился новый остров
- У берегов Аляски зафиксировано нашествие светящихся "соленых огурцов"
- Ученые: кофеин может быть эффективен при похудении
- Началось испытание пластыря от гриппа
- Американка случайно убила своего парня во время съемки ролика для YouTube
- Российский подросток на Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих: один погиб
- В университете в Кентукки прогремел взрыв: пострадали два человека
- Sony возобновляет производство виниловых пластинок
- Военная разведка США впервые за 20 лет рассекретила доклад по России
- Найден источник вируса Petya
- Будто Помпеи: в Риме сделали удивительную находку при постройке метро
- Пассажиры устроили коллапс в киевском аэропорту "Борисполь"
- Скандал в ПАСЕ: председателя могут отправить в отставку
- Экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул