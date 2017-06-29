В США мужчине дали семь пожизненных сроков за преступления в Мексике

Мексиканский бандит, представитель картеля "Лос-Сетас", приговорен в США к семи пожизненным заключениям за многочисленные преступления, совершенные в Мексике, сообщило в среду министерство юстиции США.

Речь идет о 34-летнем Марсиано Мильяне Васкесе по прозвищу Чано. Он возглавлял представительство картеля в приграничном мексиканском городе Пьедрас-Неграс и признан виновным почти в 30 убийствах и 300 похищениях людей, а также наркоторговле.

Это первый случай, когда суд США оглашает приговор преступнику за его деятельность в соседней стране. Обычно Мексика выдает США своих бандитов, но судят их за преступления, совершенные на американской территории, пишет РИА Новости.

В числе злодеяний, совершенных Чано, особо выделяется эпизод с убийством маленькой девочки. По данным следствия, в 2013 году Васкес убил, расчленил и сжег ее останки на глазах у родителей, чтобы проучить их.







