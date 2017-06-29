В университете в Кентукки прогремел взрыв: пострадали два человека

Администрация университета Murray State University в Кентукки сообщила о взрыве в одном из зданий.

"В зале Richmond произошел взрыв. На месте работают службы экстренной помощи. Просьба не приближаться к месту происшествия", — говорится на официальной странице администрации учебного заведения в Twitter.

По данным телеканала WDRB, при взрыве пострадали два человека. Один из них получил незначительные травмы и помощь ему оказали на месте, другого отправили в больницу, рассказал каналу представитель вуза.