Российский подросток на Land Rover сбил пятерых дорожных рабочих: один погиб

Семнадцатилетний водитель, не имеющий водительского удостоверения, совершил наезд на пятерых дорожных рабочих в Краснодаре, один из пострадавших погиб, сообщили в ГУ МВД по краю.

"По предварительным данным, семнадцатилетний местный житель, не имея права управления, находясь за рулем автомобиля Land Rover, двигался по улице Дзержинского. В районе улицы Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ – Газель. В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке", — пояснили в ведомстве.

После столкновения иномарку отбросило на стоящий "ВАЗ 21120". Land Rover загорелся, водитель успел покинуть машину.

По информации МВД, на месте аварии погиб 40-летний рабочий дорожной службы. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель иномарки и четверо дорожных рабочих.