Американка случайно убила своего парня во время съемки ролика для YouTube

Жительница американского штата Меннисота Монализа Перес во время съемки видео для YouTube случайно застрелила своего молодого человека Педро Руиза, сообщает NBC.

Пара решила проверить, сможет ли пуля застрять в книге. Для своего эксперимента они взяли пистолет Desert Eagle и энциклопедию в твердой обложке.

Педро прикрыл грудь книгой, а Монализа выстрелила. Пуля пробила обложку и вошла в грудь молодого человека. Девушка сразу же позвонила в 911, однако спасти парня не удалось, пишет РИА Новости.

Несмотря на то, что идея принадлежала Педро, который таким образом хотел повысить популярность канала, Монализе грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч долларов.





