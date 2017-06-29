В Румынии задержан мужчина, подозреваемый в терроризме

В румынском уезде Арджеш задержали подозреваемого в терроризме. По данным спецслужб, он планировал теракт в воинской части.

Слежку за подозреваемым вели два года. Следователи заявили, что до этого он принял ислам и примкнул к террористической организации Исламское государство.

В прошлом году он открыл в социальных сетях несколько аккаунтов и распространял террористические материалы. В частности - фото и видео казни заложников. Нападение на военную базу он планировал с 2015 года, изучая пути подхода и наблюдая за охраной.

Мужчина женат, у него есть ребенок, которому он дал исламское имя.





