Украине грозит штраф за отказ пустить Самойлову на Евровидение

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации конкурса Евровидение-2017 и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в мероприятии, сообщило агентство Рейтер.

Подчеркивается, что действия Киева отвлекли внимание от соревнования, а репутация бренда Европейского песенного конкурса оказалась под угрозой.

"Поэтому оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф, согласно правилам соревнования", — говорится в заявлении вещательного союза.

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания уже заявил, что "утро началось с не очень приятных новостей".

"Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении-2017" участницы от России Юлии Самойловой. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ (Cлужбы безопасности Украины) захочет разделить с UA: PBC (Национальная общественная телекомпания Украины) эту коллизию", — написал Аласания на своей странице в Facebook.

Ранее глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг уже заявлял, что союз может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. На прошлой неделе Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения, сообщает РИА Новости.

Самойлова должна была выступить на Евровидении-2017 с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции.







