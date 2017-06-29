Еще один ребенок утонул в озере в Сорокском районе

Девятилетний мальчик из села Раковэц Сорокского района утонул в озере. Купаться он пошел вчера вместе с друзьями и вечером не вернулся домой.

Мать обратилась в полицию, а сегодня утром ей сообщили, что ребенок погиб. Спасатели нашли его тело на глубине чуть больше двух метров.

По данным СЧС, с начала года в водоемах Молдовы утонули 27 человек, в том числе четверо детей.







