Паника в кишиневском аэропорту: гражданин Турции пошутил, что везет 2 кг взрывчатки

Гражданин Турции устроил панику в кишинёвском аэропорту. При проверке багажа он заявил, что везет два килограмма взывчатки. Его задержали, багаж проверили, ничего подозрительного не нашли.

Задержанный - студент молдавского вуза, билет у него был на рейс до Стамбула. Он заявил, что просто хотел напугать других пассажиров.

По закону, за ложные сообщения о бомбе грозит до двух лет тюрьмы.

В этом году в столичном аэропорту уже была одна ложная тревога. Тогда в полицию позвонил 12-летний ребенок из Окницы.







