Крушении одномоторного самолета в США: погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Vans RV-7 в гористой местности, недалеко от американского города Бакай, штат Аризона, сообщает газета Arizona Republic со ссылкой на местный офис шерифа.

Инцидент произошел во вторник, однако данные о нем появились днем позже. Примерно в 8 утра вторника (18.00 млд) самолет вылетел из аэропорта Бакай, около 17 часов (02.00 млд среды) к юго-западу от города спасатели обнаружили обломки воздушного судна. Имена погибших власти не сообщают.

Причина крушения пока неизвестна. В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального управления гражданской авиации США (FFA) и Совета по безопасности на транспорте (National transportation safety board, NTSB), пишет РИА Новости.