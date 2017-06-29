Террористы освоили дроны, 3D-принтеры и "тёмный интернет" для получения запрещенных технологий, сообщила верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ), Накамитсу отметила значительные успехи государств минимизировать риски распространения оружия и технологий, однако, несмотря на препятствия, негосударственные субъекты "используют все пробелы", чтобы получить их.
Для этих целей, по ее словам, террористы задействуют 3D-принтеры, дроны, а также "тёмный интернет", где можно приобрести товары двойного назначения. В этой связи она отметили, что многие товары, необходимые для создания оружия массового уничтожения и средств доставки, "идут из общедоступных источников".
Представитель ООН заявила о необходимости диалога с индустрией. По её словам, "международное сотрудничество необходимо, если мы хотим предотвратить попадание оружия в руки негосударственных субъектов и использования ОМУ".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День вряд ли будет богат событиями. Не спешите довериться малознакомым людям. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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Би-би-си, Сеул