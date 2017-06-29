ООН: террористы активно используют дроны и 3D-принтеры

Террористы освоили дроны, 3D-принтеры и "тёмный интернет" для получения запрещенных технологий, сообщила верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ), Накамитсу отметила значительные успехи государств минимизировать риски распространения оружия и технологий, однако, несмотря на препятствия, негосударственные субъекты "используют все пробелы", чтобы получить их.

Для этих целей, по ее словам, террористы задействуют 3D-принтеры, дроны, а также "тёмный интернет", где можно приобрести товары двойного назначения. В этой связи она отметили, что многие товары, необходимые для создания оружия массового уничтожения и средств доставки, "идут из общедоступных источников".

Представитель ООН заявила о необходимости диалога с индустрией. По её словам, "международное сотрудничество необходимо, если мы хотим предотвратить попадание оружия в руки негосударственных субъектов и использования ОМУ".