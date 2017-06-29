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В зоомагазинах Ванкувера запретили продажу кошек, собак и кроликов
// фото: kanin.ifokus.se
14:53, 29 Jun 2017
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Городской совет Ванкувера в Канаде принял решение о запрете продажи кошек, собак и кроликов в зоомагазинах, передает телеканал CTV News.

Член совета города Хэзер Дил предложила ввести подобный запрет, отметив, что была удивлена тем, что в городе до сих пор продаются кошки и собаки. "Это не то, что нужно людям в Ванкувере. Мы получили более 1,2 тысячи сообщений от людей, которые просили нас ввести запрет", — приводит телеканал ее слова.

Одной из причин введения запрета стали опасения, связанные с тем, в каких условиях растут домашние животные, находясь на торговых предприятиях, где основной целью является извлечение прибыли.

Ванкувер стал не первым городом, который ввел подобные ограничительные меры на продажу животных в зоомагазинах, отмечает телеканал, указав, что запрет также действует в Ричмонде и Нью-Вестминстере, пишет РИА Новости.

В то же время в городе остался зоомагазин, который продает кошек и собак, однако животные не выставлены на показ. Клиенты могут найти и выбрать животных на сайте зоомагазина и попросить показать кого-то конкретно. Также домашних животных можно взять у тех, кто их разводит, или в приютах.







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