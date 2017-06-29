Эксперты рассказали, сколько может просуществовать ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" не просуществует и год, так как стремительно теряет доходы и контроль над территорией. Спустя три года с момента провозглашения так называемого "халифата" ИГ утратила контроль над 60% территории и потеряла 80% доходов, говорится в заключении аналитической группы Conflict Monitor при международной экспертной организации IHS Markit.

"Три года спустя с момента, когда лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат", группировка утратила 60% контролируемой территории и 80% доходов… Это означает, что ИГ не просуществует свой четвертый год. В январе 2015 года ИГ контролировала 90,8 тысячи квадратных километров территории, в июне 2017-го – уже 36,2 тысячи квадратных километров", — говорится в предоставленном РИА Новости докладе.

При этом только с начала 2017 года ИГ потеряла контроль над 40% территории.

"Три последних года показали, что проект создания "государства" этой группировкой провалился. Взлеты и падения в развитии чередовались быстро, но вскоре последовало постоянное падение", — приводится в документе заявление главного аналитика по Ближнему востоку IHS Markit Коламба Страка.

Авторы доклада отмечают усиливающееся давление на ИГ. В частности, в Сирии способствуют ослаблению группировки поддерживаемые США Демократические силы Сирии, сражающиеся с боевиками у Ракки, а также национальные вооруженные силы, действующие на востоке страны в провинции Дэйр-эз-Зор. В Ираке правительственные силы и милиция успешно действуют в Хавидже и Талль-Афаре, практически завершив операцию против боевиков в Мосуле.

"Остающаяся структура ИГ с большой вероятностью распадется до конца этого года, сохранившись лишь в единичных изолированных городских районах, контроль (правительственных сил) над которыми в конечном итоге будет восстановлен в 2018 году", — делает вывод Страк.

Объем собираемых ИГ доходов также продолжает сокращаться. Если средний ежемесячный доход группировки во втором квартале 2015 года составлял 81 миллион долларов, то во втором квартале 2017 года он оценивался уже в 16 миллионов долларов, что на 80% меньше.

Эксперты связывают это с эффективными действиями по пресечению каналов финансирования террористов: добычи и продажи нефти, обложения налогами и конфискаций. В докладе отмечается, что среднемесячный доход ИГ от добычи и продажи нефти сократился на 88%, а доходы от обложения налогами – на 79% по сравнению с 2015 годом.

"Потеря дохода во многом обусловлена потерей территорий. Значительное влияние оказали в этом утрата контроля над Мосулом – иракским городом с большой численностью населения, — и богатыми нефтью сирийскими провинциями Ракка и Хомс", — приводятся в документе слова ведущего аналитика IHS Markit по Ближнему Востоку Людовико Карлино.

При этом эксперты отмечают, что уровень террористической угрозы от ИГ будет только расти.

"Военные поражения не окажут существенного влияния на взгляды тех, кто поддерживает ИГ. Видеоматериалы группировки, которых стало появляться значительно меньше, уже ведется подготовка (сторонников) к тому, что ИГ теряет территории. Но территориальные потери будут стимулировать ИГ активизировать кампанию по проведению терактов за рубежом", — говорится в документе.