Премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум помог жителям небольшой деревни, расположенной в английском графстве Корнуолл, выкупить методистскую церковь. Название поселения — Годольфин Кросс — частично совпадает с названием основанного шейхом конезавода в Дубае, сообщает BBC News.
Общественный совет деревни обратился за помощью к шейху, владеющему конезаводом «Годольфин Рэйсинг», после того, как организации не удалось самостоятельно собрать необходимые для выкупа сооружения 90 тысяч фунтов (117 тысяч долларов).
Жители Годольфин Кросс написали премьер-министру ОАЭ электронное письмо, и через некоторое время им позвонили из Абу-Даби. «Мы думали, что нас разыгрывают, но никакого розыгрыша не было», — рассказал телеканалу член Общественного совета деревни Ричард Макки.
Он не назвал сумму, пожертвованную шейхом, но отметил, что теперь «мы приблизились к цели». Совет деревни собирается реконструировать церковь, превратив ее в общественный центр. На это потребуется еще около 350 тысяч фунтов (более 450 тысяч долларов), которые также планируется собрать за счет пожертвований, сообщает lenta.ru.
Жители Годольфин Кросс отправили шейху приглашение посетить деревню. Примет он его или нет, пока неизвестно.
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум стал эмиром Дубая и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов в январе 2006 года. Помимо «Годольфин Рэйсинг», ему принадлежит «Дарли Стад» — один из крупнейших в мире конезаводов по разведению чистокровных лошадей. Шейх также является основателем и организатором Всемирного кубка Дубая по скачкам.
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